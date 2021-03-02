Москва, , 10:46 — REGNUM Врачи оценивают состояние бывшего главного тренера ФК «Спартак» Олега Романцева как стабильное. Об этом 2 марта сообщает сайт московского клуба.

В команде рассказали, что Романцев был госпитализирован с инфарктом, ему «успешно сделали операцию», и сейчас медики оценивают состояние тренера как стабильное.

В «Спартаке» пожелали Олегу Ивановичу скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему главному тренеру ФК «Спартак» Олегу Романцеву провели операцию на сердце.

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