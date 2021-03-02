Сеул, , 10:47 — REGNUM Индекс промышленного производства в Южной Корее в январе 2021 года сократился на 0,6%, до 109,2 пунктов. Об этом сообщает со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, сокращение показателя произошло впервые за восемь месяцев.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности сократилось на 1,6%. В частности, производство жидкокристалических дисплеев упало на 9,4%, судов — на 12,4%.

Розничные продажи, напротив, выросли на 1,6%. На рост показателя повлияли продажи товаров длительного пользователя, таких как бытовая техника (+4,8%). Производство в сфере услуг сократилось на 0,2%. Инвестиции в производственные мощности выросли на 6,2%, а инвестиции в строительство, напротив, сократились на 6%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.