Москва, , 10:45 — REGNUM Для того, чтобы стимулировать экономический рост в РФ, надо обеспечить дешевый кредит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая сказала, что проблема бедности связана с темпами экономического роста и заверила, что правительство предпринимает «ряд усилий», которые направлены на повышение реальных доходов населения.

«[Результаты этой работы] полностью отсутствуют в реальности. Они это делают так же, как исполняют майские указы президента, — сказал Делягин. — То есть они занимаются изображением какой-то активности. Но в реальности это либо саботаж или перекладывание бумажек. Потому что для того, чтобы стимулировать экономический рост нужно сделать дешевый кредит. Без этого все разговоры не имеют смысла. А для дешевого кредита надо ограничить финансовые спекуляции. О чем нет даже речи. Если кто-то хочет бороться с бедностью, то он может просто начать исполнять конституцию и гарантировать гражданам реальный прожиточный минимум. Или хотя бы официальный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью ТАСС Голикова заявила, что правительство работает над повышением реальных доходов населения.

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