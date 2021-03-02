Киев, , 10:52 — REGNUM Высшая ведомственная награда МИД Украины названа в честь бывшего министра иностранных дел страны Анатолия Зленко. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 1 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитал многих звёзд украинской дипломатии и главное — остался для всех образцом дипломата», — сказано в сообщении.

Кулеба отметил, что не работал со Зленко напрямую, поскольку пришёл в МИД Украины в 2003 году, когда чиновник дорабатывал последние дни на должности министра иностранных дел страны.

Как передавало ИА REGNUM, Анатолий Зленко скончался 1 марта 2021 года в возрасте 82 лет

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