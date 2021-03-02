Киев, 2 марта 2021, 10:52 — REGNUM Высшая ведомственная награда МИД Украины названа в честь бывшего министра иностранных дел страны Анатолия Зленко. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 1 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Кулеба отметил, что не работал со Зленко напрямую, поскольку пришёл в МИД Украины в 2003 году, когда чиновник дорабатывал последние дни на должности министра иностранных дел страны.
Как передавало ИА REGNUM, Анатолий Зленко скончался 1 марта 2021 года в возрасте 82 лет
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