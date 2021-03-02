Иерусалим, , 10:48 — REGNUM Израильское правительство 1 марта утвердило порядок дальнейшего выхода страны из локдауна, передают «Вести Израиль».

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Снятие ограничений будет включать возвращение к очному обучению учащихся 7−10 классов, открытие заведений общепита. При этом рядом преимуществ будут наделены обладатели сертификата о вакцинации (т.н. «зеленого паспорта»). Так, держатели сертификата смогут находится внутри кафе и ресторанов (без этого паспорта — только снаружи).

Также будет ограничено число находящихся рядом человек: максимум 20 человек в закрытом помещении и максимум 50 — в открытом. Если в районе отмечен высокий уровень распространения коронавируса, эти цифры снижаются до 10 и 20.

К вечеру 1 марта минздрав Израиля подтвердил выявление 2877 случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки. Из проведенных 59 746 тестов положительными оказались 5,4%. Привиты в Израиле около 4,7 млн человек, из них обе дозы вакцины получили 3,4 млн (население страны превышает 9 млн человек).