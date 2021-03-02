Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге нетрезвый водитель автомобиля наехал на сотрудника патрульно-постовой службы, который остановил его для проверки документов. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В Петербурге пьяный водитель наехал на сотрудника ППС Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Инцидент произошел вечером 1 марта у дома 10 по улице Бронетанковой в Красносельское районе города. Наряд ППС попытался остановить водителя автомобиля «Лада Веста». Однако мужчина, который находится за рулем, лишь приостановился, а когда к нему подошел полицейский, наехал на него.

За злоумышленником было организовано преследование, в результате которого у дома 6 по Стрельнинскому шоссе автомобиль «Лада Веста» нарядами ГИБДД и ППС был заблокирован, а его водитель задержан.

«Им оказался мужчина 1987 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен ряд административных протоколов», — уточнили в полиции.

Полицейский после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы. Материалы по факту наезда на сотрудника полиции будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.