Калуга, 2 марта, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Калужская область направила 22 заявки для участия в конкурсе «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России», по завершении которого на национальную карту добавят полтысячи туристических «магнитов». Из 22 заявок 15 выбраны экспертной комиссией в рамках предварительного этапа и теперь ждут итоговой оценки. Об этом 2 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по развитию туризма.

Фото Агентства по развитию туризма Калужской области Музейный комплекс Великого стояния на Угре

На сайте живоенаследие.рф открыто народное голосование: его результаты определят судьбу приза зрительских симпатий (который присуждается по каждой из девять категорий брендов: «Поселения», «Культурные объекты и комплексы», «Природные объекты и явления», «Традиции и промыслы», «Даты и события», «Великие имена», «Гастрономические бренды», «Образы», «Творческие кластеры»), а также будут учитываться жюри на заключительном этапе конкурса. Голосование продлится до 30 апреля 2021 года. Культурные бренды, победившие в народном голосовании, получат продвижение в рамках отдельной рекламной кампании. Призы предусмотрены не только брендам, но и тем, кто их поддержал, — самые активные участники голосования получат сертификаты на приобретение туристических товаров и услуг номиналом от 500 до 2000 рублей.

Общественный проект «Живое наследие», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ, собирает воедино информацию от регионов об объектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах и событиях, имеющих потенциал продвижения на национальный и международный уровень. В рамках проекта создается национальная карта локальный культурных брендов России. Для участия в конкурсе ТОП-1000 экспертная комиссия получила 1478 заявок.