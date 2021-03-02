Ташкент, , 10:42 — REGNUM В Узбекистане первую солнечную электростанцию промышленного масштаба планируют запустить в октябре 2021 года, сообщает издание «Подробно.uz».

Солнечную электростанцию мощностью 100 МВт строят в Карманинском районе Навоийской области Узбекистана в 35 км к востоку от Навои. Объем выработки электроэнергии составит 270 ГВт∙ч.

Строительством, эксплуатацией и поставкой электроэнергии займется компания «Масдар» из ОАЭ. Фиксированная стоимость электроэнергии составит 2,679 цента за 1 кВт∙ч.

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