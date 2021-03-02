Северобайкальск, Бурятия, , 10:41 — REGNUM Верховный суд Бурятии вынес приговор 41-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве предпринимателя 15 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в начале апреля 2005 года двое жителей Северобайкальска узнали, что местный предприниматель отправляет через проводников крупные суммы денег за товар в другие города. Они составили план по убийству и ограблению потерпевшего, для чего из карнизной струны изготовили удавку.

Вечером 24 апреля они выследили бизнесмена и предложили его подвезти. Тот был знаком с убийцами, поэтому сел в машину.

«Возле здания вокзала, один из злоумышленников с заднего сиденья накинул на шею жертвы удавку и стал душить. Одновременно с ним водитель схватил потерпевшего за ноги и принялся удерживать их, чтобы мужчина не разбил окно и не привлек внимание прохожих», — отметили в следствии.

Тело убитого предпринимателя злоумышленники выбросили на городскую свалку, похитив около 120 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело, и по горячим следам один из преступников был задержан и осужден на 14 лет лишения свободы. Второму удалось скрываться, он поменял фамилия и находился на нелегальном положении.

Спустя 15 лет правоохранители всё же нашли его в Москве. Для его задержания в столицу прибыли оперативники из Бурятии, которые позже доставили его в республику. В результате судья приговорил осужденного к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.