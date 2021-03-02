Москва, , 10:42 — REGNUM Свои поздравления первому президенту СССР Михаила Горбачева в связи с 90-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 2 марта обнародован на сайте Кремля.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — говорится в поздравлении.

Также глава российского государства отметил, что профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал юбиляра помогают ему и сегодня принимать активное участие в «востребованной общественной, просветительской работе», и уделять внимание реализации гуманитарных проектов на международном уровне.

Отметим, Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985−1990) и первым и единственным президентом СССР (1990−1991). Он сложил свои полномочия 25 декабря 1991 года, и тогда же Советский Союз прекратил свое существование.