Москва, , 10:41 — REGNUM Перевести в постоянный упрощенный формат оформления социальных пособий, введенный в связи с пандемией коронавируса предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

«У нас не так много удачных инициатив со стороны власти по поддержке рядовых граждан. Давайте же относиться к ним с особым вниманием, внедрять в нашу жизнь, а не сворачивать при первых признаках улучшения ситуации… Убежден, что беззаявительный порядок следует не отменять, а распространить на все виды социальных пособий и льгот», — заявил Миронов.

1 марта прекращена беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, с 1 апреля будет прекращен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ.

Процедуру российские власти упрощали в связи с пандемией коронавируса. Теперь родителям нужно будет лично подавать заявление на выплату и документы, которые подтверждают доход семьи.

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