Москва, 2 марта 2021, 10:40 — REGNUM Американцы сообщили Украине, что «Северный поток — 2» будет достроен, что и вызвало заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о готовности страны к запуску газопровода, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти подготовились к запуску трубопровода «Северный поток — 2» и возможным экономическим потерям из-за этого, заявил глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.
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