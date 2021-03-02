Москва, , 10:40 — REGNUM Американцы сообщили Украине, что «Северный поток — 2» будет достроен, что и вызвало заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о готовности страны к запуску газопровода, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Коболев пытается сохранять хорошую мину при плохой игр, но всем известно, что украинская газотранспортная система (ГТС) требует коренной модернизации.

Это необходимо и для использования внутри страны, а уж для претензий включения в единую систему Европы и подавно», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти подготовились к запуску трубопровода «Северный поток — 2» и возможным экономическим потерям из-за этого, заявил глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

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