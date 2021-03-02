Грозный, , 10:40 — REGNUM В Чечне планируется активизировать работы по привлечению туристов в регион. Развивать туристическое направление поручено каждому муниципалитету. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в ходе встречи с министром туризма Муслимом Байтазиевым.

«Я призываю всех научиться отдыхать. У нас большой потенциал для внутреннего туризма. Красивые горы, природные лечебные грязи, в одном только Беное более 20 родниковых источников с кристально чистой и полезной водой», — заявил Кадыров.

В целях развития туризма в районах должны быть созданы специальные отделы в штате администраций. Отметив, что в Шалинском районе такой отдел уже существует, поэтому на его территории успешно развивается туризм, Кадыров поручил создать такие же структуры в других районах.

«Я поручил главам районов, в которых имеются туристические объекты, создать аналогичные отделы в штате. Это позволит более оперативно решать вопросы развития внутреннего туризма», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы Чечни, в республике в настоящее время разработано около 150 туристических маршрутов. На этом не стоит останавливаться, необходимо развивать новые и привлекать туристов, считает Кадыров.