Джакарта, , 10:38 — REGNUM Вулкан Синабунг в Индонезии активизировался и начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Зафиксировано 13 выбросов горячих облаков с расстоянием скольжения от 2 до 5 км.

В штабе мониторинга вулкана Синабунг объявили, что горячее облако движется на юго-восток.

«В настоящее время вулкану присвоен третий уровень вулканической активности. Мы призываем людей держаться подальше от красной зоны вулкана Синабунг», — говорится в заявлении штаба мониторинга вулкана.

Напомним, на территории Индонезии около 120 действующих вулканов.