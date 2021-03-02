Уфа, , 10:46 — REGNUM Временные ограничения движения транспорта по автотрассам общего пользования в весенний и летний периоды текущего года утверждены в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что с 1 апреля по 30 апреля текущего года ограничения выводятся для того, чтобы сохранить автотрассы в нормальном состоянии во время максимального переувлажнения.

Отмечается, что ограничение движения в апреле не распространяется на перевозки пассажиров автобусами, транспортировку животных, лекарств, продуктов питания, кормов для животных и птиц, почтовых грузов, а также на некоторые другие перевозки.

С 1 июня по 31 августа текущего года при температуре воздуха днем более 32 °C также вводятся ограничения для автомобилей, которые перевозят тяжеловесных грузы. Во время действия ограничений в этот период движение таких автомобилей разрешается только с 22:00 часов до 10:00 часов.

Данное ограничение не распространяется на перевозки пассажиров, грузов, которые нужны для ликвидации чрезвычайных происшествий, а также в некоторых других случаях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кузбассе откроют автовокзал, который ждали почти девять лет