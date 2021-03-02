Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и его кредитор — компания «Морсвязьавтоматика» в рамках многомиллионного дела, рассмотренного арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подписали мировое соглашение. Суд прекратил производство по иску на сумму 63,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

По условиям мирового соглашения завод должен будет выплатить основной долг по договору поставки от 2016 года — 22 866 182 рубля 98 копеек в срок до 31 марта 2021 года. Предполагается или единовременный платёж, или же выплаты по частям «до наступления согласованной даты». В обмен истец отказался от требований по выплате неустойки в размере 40 779 015 рублей и взыскания «неустойки за период с 16.10.2020 года по день фактической уплаты суммы долга».

Напомним, в ноябре 2020 года иск к «Пелле» также подало АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», претензии которого превысили 16 млн рублей.