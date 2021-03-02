Волгоград, , 10:38 — REGNUM Пивоваренную продукцию без маркировки и документов изъяли оперативники в Волгограде. По предварительным данным, двое бизнесменов на нелегальных поставках заработали почти 14 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По подозрению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки задержаны два человека — учредитель и директор коммерческой организации. Они закупали пиво без документов на территории другого региона и реализовывали продукцию через индивидуального предпринимателя в розничных магазинах.

В офисе фирмы, торговых точках и двух арендуемых складских помещениях при обысках изъято свыше 52 тысяч литров пивоваренной продукции без документов, документация и электронные носители информации. По предварительной информации, доход от незаконной деятельности составил почти 14 миллионов рублей.