Тверь, , 10:35 — REGNUM В результате пожара в Торопецком психоневрологическом интернате в Тверской области пострадали три человека, данные корреспонденту ИА REGNUM уточнили в пресс-службе правительства Тверской области.

«Двоим пострадавшим оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждаются. Одна женщина, получившая ожоги I и II степени, в тяжелом состоянии была доставлена в Торопецкую ЦРБ, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Торопецком психоневрологическом интернате возник около 23:45 1 марта. Благодаря сработавшей сигнализации персонал успел вывести постояльцев — всего эвакуировано 54 человека. Пожар был потушен в течение получаса, в 00:35 2 марта. Установлено, что возгорание произошло в одной из комнат, площадь составила 15 кв.м. Ранее сообщалось об одной, а затем о двух погибших женщинах. По факту пожара СК и прокуратура начали проверки, расследование причин ЧП под личный контроль взял губернатор Игорь Руденя.

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