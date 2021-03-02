Иерусалим, , 10:37 — REGNUM Представители правящей партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» начали предвыборную кампанию 1 марта. Об этом передает Ynet. Кампания ведётся в преддверии голосования 23 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Запуск кампании должен был состояться в конференц-зале в Иерусалиме с участием политиков и сторонников партии. Однако владелец помещения раскритиковал решение провести в нем политическое мероприятие в период, когда зал должен был оставаться закрытым в соответствии с ограничениями из-за коронавируса.

После этого представители «Ликуд» решили провести запуск предвыборной кампании в Zoom.

23 марта 2021 года в Израиле выберут новый состав правительства.