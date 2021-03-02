Чердынь, Пермский край, , 10:33 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении супруги экс-главы Чердынского городского округа и коммерсанта. Они признаны виновными в мошенничестве, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что фигуранты дела о мошенничестве, занимая руководящие посты в частной компании, похитили из бюджета более 500 тыс. рублей. В частности, в феврале 2018 года они заключили контракт с МКУ «Управление развития инфраструктуры» городского округа на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги местного значения, в действительности работы не проводили, а представляли фиктивные документы для возмещения якобы понесённых расходов.

Суд назначил наказание в виде штрафа. Коммесант и супруга бывшего градоначальника оштрафованы на 135 тыс. рублей каждый. Суммы обязаны погасить в течение двух месяцев.