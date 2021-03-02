Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM У петербургского комитета по информатизации и связи появился новый председатель. Об этом 2 марта сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении главой этого городского ведомства Юлии Смирновой.

Судя по имеющейся информации, ранее Смирнова возглавляла юридический отдел подведомственного комитету учреждения — Управления информационных технологий и связи.

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Добавим, только в январе 2021 года Беглов назначил нового вице-губернатора, курирующего вопросы информатизации и связи. Вице-губернатора с подобными полномочиями ранее в Смольном не было, им стал Станислав Казарин. Причем в поддержку Казарина высказались лишь 55% депутатского корпуса в момент согласования кандидатуры с ЗакСом. До этого поста Казарин руководил комитетом по информатизации и связи.