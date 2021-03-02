Токио, , 10:36 — REGNUM Как минимум три человека числятся пропавшими без вести после крушения зарегистрированного в Китае судна около побережья префектуры Окинава на юге Японии. Об этом 2 марта сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что в настоящее время еще семь человек дрейфуют на поверхности воды около потерпевшего крушение судна.

Также указывается, что японское управление безопасности на море направило в данный район патрульный корабль, который должен будет спасти пострадавших и вести поиски пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля израильское грузовое судно Helios Ray, которое ходит под флагом Багамских Островов, получило повреждения в результате взрыва, произошедшего во время плавания в Оманском заливе.