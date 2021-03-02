Соледар, ДНР, , 10:35 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 2 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении украинские формирования выпустили 16 мин калибра 120 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Сигнальное, Старомихайловка», — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, в результате обстрела повреждены три дома, три хозпостройки и двое ворот. Обошлось без жертв.

Напомним, ранее в СЦКК рассказали о том, что в результате были обесточены посёлки Сигнальное и Луганское.

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