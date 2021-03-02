Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда выделяется более 10,5 млн рублей. Средства пойдут на развитие спорта. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 2 марта, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из резервного фонда Чувашской Республики направляется 10 541,7 тыс. рублей. Главным распорядителем бюджетных средств назначено министерство строительства, средства будут перечислены казенному учреждению «Республиканская служба единого заказчика».

Дополнительные средства предусмотрены на завершение строительства объектов в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни». В том числе 9658,2 тыс. рублей направят на строительство объекта физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ишлеи Чебоксарского района, 883,5 тыс. рублей предусмотрено на строительство плоскостного стадиона на территории средней школы № 8 в Новочебоксарске.

Напомним, в январе 2021 года в Чувашии из резервного фонда выделили 8,6 млн рублей на развитие индустриальных парков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года стало известно, что в Приволжском федеральном округе четыре региона получат дополнительную федеральную поддержку на развитие сельских территорий. Это Башкирия, Мордовия, Нижегородская область и Чувашия.

Подробнее: Четыре региона Поволжья получат дополнительные средства на развитие села

Читайте ранее в этом сюжете: На развитие технопарков в Чувашии выделяют резервные средства