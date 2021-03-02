Петропавловск-Камчатский, , 10:30 — REGNUM Главные герои «Берингии-2021» не выдерживают гонку. С дистанции были сняты ещё 16 собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Участники гонки преодолели третий этап и финишировали в селе Усть-Хайрюзово.

Планируется, что на следующий этап протяженностью 16 км до села Ковран каюры выйдут утром 3 марта. Из-за ухудшения погоды участникам «Берингии-2021» скорее всего придётся задержаться на финише четвёртого этапа.

Как сообщили в оргкомитете гонки, с дистанции сняты ещё 16 собак. Их отправят в питомники Эссо и Петропавловска-Камчатского.

По итогам второго этапа гонки лидирует Андрей Семашкин, на втором месте — Вячеслав Демченко, на третьем — Валентин Левковский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеринары сняли с гонки шесть собак.

«Берингия-2021» стартовала на Камчатке 28 февраля из села Эссо. Финиш в Оссоре запланирован на 15 марта.