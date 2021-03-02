Берлин, , 10:34 — REGNUM В сети появился рендер электромобиля Volkswagen ID.3 в модификации кабриолет. Изображение автомобиля размещено на странице гендиректора Volkswagen Passenger Cars Ральфа Брандштеттера в социальной сети LinkedIn.

Кабриолет на базе Volkswagen ID.3 LinkedIn

Несмотря на то, что дизайнеры компании уже сделали первые наброски модели, однако окончательное решение по кабриолету ещё не принято. Сейчас инженеры и дизайнеры компании решают, как воплотить эту концепцию в жизнь. Потому что убрать крышу и пару задних дверей у автомобиля не такая простая задача.

На данный момент в гамме моделей немецкого автопроизводителя имеется всего один кабриолет — T-Roc Cabriolet. Он был официально представлен ещё в 2019 году, но продажи этой модели не очень большие. Так, за весь 2020 год в странах Евросоюза было продано всего 11 242 кабриолета T-Roc.

Ранее компания Volkswagen представила две новые версии Tiguan с бензиновым двухлитровый четырехцилиндровый турбированным агрегатом максимальной мощностью 187 «лошадей» (320 Нм) и мотором производительностью 242 л. с. (370 Нм).

Читайте также: Представлен рестайлинговый Volkswagen Passat