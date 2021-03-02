Берлин, 2 марта 2021, 10:34 — REGNUM В сети появился рендер электромобиля Volkswagen ID.3 в модификации кабриолет. Изображение автомобиля размещено на странице гендиректора Volkswagen Passenger Cars Ральфа Брандштеттера в социальной сети LinkedIn.

Кабриолет на базе Volkswagen ID.3
Кабриолет на базе Volkswagen ID.3
LinkedIn

Несмотря на то, что дизайнеры компании уже сделали первые наброски модели, однако окончательное решение по кабриолету ещё не принято. Сейчас инженеры и дизайнеры компании решают, как воплотить эту концепцию в жизнь. Потому что убрать крышу и пару задних дверей у автомобиля не такая простая задача.

На данный момент в гамме моделей немецкого автопроизводителя имеется всего один кабриолет — T-Roc Cabriolet. Он был официально представлен ещё в 2019 году, но продажи этой модели не очень большие. Так, за весь 2020 год в странах Евросоюза было продано всего 11 242 кабриолета T-Roc.

Ранее компания Volkswagen представила две новые версии Tiguan с бензиновым двухлитровый четырехцилиндровый турбированным агрегатом максимальной мощностью 187 «лошадей» (320 Нм) и мотором производительностью 242 л. с. (370 Нм).

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