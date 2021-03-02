Асбест, Свердловская область, , 10:32 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) столкнулись два электровоза, сообщила депутат городской думы Наталья Крылова в Facebook.

По её словам, авария произошла на станции «Звезда» в карьере предприятия «Ураласбест». Там осуществляется вывоз руды.

«Оба тяговых агрегата были порожние (пустые). Один спускался. Второй стоял в тупике», — написала парламентарий.

Крылова добавила, что машинисты электровозов якобы находились в алкогольном опьянении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на свердловской станции Билимбай грузовой поезд сбил 23-летнюю Полину Петрову.

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Также напомним, что свердловская транспортная прокуратура ведёт проверку по факту аварии в Асбесте.

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