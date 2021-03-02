Саратов, , 10:30 — REGNUM В Саратове временно приостановлена работа городских катков. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба мэрии.

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«Из-за неустойчивых температурных показателей работа катков на муниципальных стадионах «Волга», «Спартак» и «Сокол» сегодня и завтра приостановлена», — говорится в сообщении. О возобновлении работы катков горожан оповестят позднее, уточняет пресс-служба администрации Саратова.

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели температура воздуха днем в Саратове составит выше ноля градусов, пройдет снег, возможен небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории всех районов Саратова в декабре 2020 года готовили катки к работе в зимний период. Для горожан и гостей областного центра открыли 15 лыжных баз, более 40 хоккейных коробок и 79 площадок для зимнего футбола.

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