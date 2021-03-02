Москва, , 10:27 — REGNUM Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в одну из больниц Москвы. Об этом 2 марта сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что у Романцева выявили проблемы с сердцем в виде острого коронарного синдрома.

Как сообщает «Чемпионат», в «Спартаке» заявили, что Романцев успешно прооперирован и чувствует себя хорошо.

Напомним, Романцев играл за «Спартак» с 1976 по 1983 год и стал в составе красно-белых чемпионом СССР в 1979 году.

В качестве тренера Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда стала чемпионом СССР в 1989 году, а также восьмикратным чемпионом России (1992−1994, 1997 — 2001).