Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу США, вредят американским рабочим и бизнесу, а также подрывают национальные интересы страны. Такое мнение содержится в программе торговой политики президента США Джозефа Байдена, опубликованной 1 марта.

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Речь идёт о таких действиях Китая, как пошлины и нетарифные барьеры, использование принудительного труда, переизбыток мощностей во многих сферах, несправедливые субсидии.

«Противодействие вызову со стороны Китая требует всеобъемлющей стратегии и более систематического, а не фрагментарного подхода, как было в последнее время», — подчеркивается в документе, текст которого приводит ТАСС.

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Отмечается, что в настоящее время администрация Байдена проводит всеобъемлющий обзор торговой политики в отношении Китая и настроена задействовать «все доступные инструменты для реагирования на спектр китайских несправедливых практик». По данному вопросу Вашингтон намерен работать с союзниками и партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявлял, что в настоящее время отношения между Китаем и Соединёнными Штатами «находятся в критическом моменте, сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами».

По его словам, Китай надеется, что новая администрация США под руководством Джозефа Байдена выберет путь взаимовыгодного сотрудничества и устранения разногласий в отношениях с КНР и «будет способствовать возвращению китайско-американских отношений на верный путь здорового и стабильного развития».