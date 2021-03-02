Подгорица, , 10:26 — REGNUM В Черногории в феврале от коронавируса умерли 210 граждан, из них 12 — 1 марта, что на 70% больше, чем в январе, сообщает институт общественного здравоохранения страны.

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В Черногории с начала эпидемии умерли 1015 человек с коронавирусом.

Тот факт, что эпидемия, несмотря на более строгие меры, блокирующие восемь городов и закрывающие их в принимающих учреждениях, набирает обороты, свидетельствует о возрастающей нагрузке на мощности больниц и росте числа инфицированных граждан и медицинских работников.

В Клиническом центре Черногории проходит лечение рекордное количество — 131 зараженный пациент, а в больнице Бара — 113. В этих двух учреждениях в критическом состоянии находятся 100 пациентов.

Большой проблемой также являются 16 зараженных врачей и медицинских работников в больнице в Баре, из-за чего им не хватает персонала.