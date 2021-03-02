Вашингтон, , 10:55 — REGNUM США по-прежнему готовы к встрече с Ираном по ядерной сделке и некатегоричны в отношении форм такого диалога. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил 1 марта на регулярном брифинге.

В конце февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран сейчас не видит нужды в проведении встречи по ядерной сделке с участием США, которую предложил Евросоюз. К текущему моменту никаких изменений в подходе Вашингтона не произошло, пояснил он.

По словам Прайса, Вашингтон, несмотря на отклонение Тегераном предложения ЕС, всё равно готов к встрече. США готовы участвовать в конструктивной дипломатии, чтобы все стороны вернулись к соблюдению требований ядерной сделки. При этом возвращение США невозможно без обсуждения деталей между всеми участниками.

Американская сторона, добавил Прайс, не придерживается догматов относительно формы и формата этих переговоров. Он подчеркнул, что дипломатия — самое эффективное средство, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

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