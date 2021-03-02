Черкесск, , 10:26 — REGNUM Открыть главный мусульманский храм в Карачаево-Черкесии — соборную мечеть в городе Черкеске — планируют через два года. Торжественная сдача объекта состоится 1 марта 2022 года. Об этом сообщил накануне, 1 марта глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями КЧР.

По его словам, храм был заложен в 2007 году, однако активный этап строительства начался лишь в 2011 году. Мечеть станет самой большой в республике, общее число верующих, которые смогут одновременно присутствовать на праздничных молитвах, составит до пяти тысяч человек, а с учетом территории возле храма — до 10 тыс. прихожан.

Напомним, для соборной мечети Карачаево-Черкесии выбран византийский стиль, высота минаретов составляет 52 метра, площадь — более 4 тыс. кв. м. Первоначально планировалось, что мечеть будет построена к 2013 году.

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