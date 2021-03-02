Пхеньян, , 10:29 — REGNUM В КНДР отреагировали на статью профессора Гарвардской школы права Джона Марка Рамсейера о сексуальном рабстве в армии Японии. Об этом сообщает северокорейский новостной сайт DPRK Today.

В комментарии, опубликованном 2 марта, говорится, что профессор Рамсейер лишь маскируется под маской учёного, поскольку он поддержал «бесстыдные и безжалостные действия японских реакционеров, чтобы скрыть их преступления».

Напомним, что в статье «Заключение сексуальных контрактов во время Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны», опубликованной в научном журнале International Review of Law and Economics, профессор утверждает, что сексуальное рабство в японской армии в годы Второй мировой войны было фактически добровольной проституцией.

Известно, что в комментарии содержится подробный пересказ статьи и утверждение, что заявление профессора Гарвардской школы права согласуется с мнением японских политиков правого толка, а также информация о том, что высказывания Рамсейера критикуются научными и политическими кругами других стран, включая Южную Корею и США.

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