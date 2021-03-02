Канберра, , 10:27 — REGNUM В результате прохождения тропического циклона «Ниран», который обрушился на северо-восточную часть Австралии 2 марта, что вызвало шквалистый ветер, обильные ливни и наводнения, свыше 40 тыс. домов остались без электроснабжения и связи. Об этом 2 марта сообщает портал 9News.

По информации источника, циклон пришел на северо-восточное побережье зеленого континента в 05:00 по местному времени (22:00 1 марта мск) в северном направлении от города Кэрнс.

Уточняется, что в результате шквалистого ветра и сильных дождей в районе было повалено много деревьев, что стало причиной повреждений линий электропередач. При этом в пригородах Таунсвилла упавшие деревья разрушили несколько зданий и свыше 40 тыс. домов остались без электричества и связи.

Также указывается, что расположенные в долине реки Херберт прибрежные поселки Лусинда, Галифакс, Макнад и Корделия в результате паводков и наводнений оказались отрезаны от остального мира. Кроме того, из-за экстремальных погодных условий были закрыты 38 общеобразовательных школ, а жителей населенных пунктов между мысом Флэттери и городом Иннисфейл предупредили о возможности эвакуации.

Отметим, по данным синоптиков, в течение двух ближайших дней циклон «Ниран» сохранит свою силу и будет двигаться на север около восточного побережья Австралии. После этого, как ожидается, он покинет континент и переместится в Коралловое море.