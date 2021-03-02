Чемальский район, Алтай, , 10:25 — REGNUM В Республике Алтай очередной жертвой мошенников стал владелец контактного зоопарка при попытке купить экзотических животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 38-летний житель Чемальского района неоднократно покупал животных через интернет.

В этот раз он намеревался купить две особи альпака, которых нашел на сайте объявлений по цене в 250 тыс. рублей за одного.

«При обсуждении конечной стоимости он согласился сделать скидку в размере 50 тысяч рублей. Обсуждать вопрос доставки продавец согласился только после внесения предоплаты в размере 26 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Покупатель согласился, после чего перечислил продавцу необходимую сумму. Однако обещанных животных он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь. После этого потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».