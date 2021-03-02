Краснодар, , 10:24 — REGNUM Штрафовать частных перевозчиков за отключение системы ГЛОНАСС могут начать в Краснодарском крае, инициировать соответствующие в региональное законодательство поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам планерного совещания 1 марта.

«Мы должны четко отслеживать ситуацию с общественным транспортом — где он находится в определенный момент и где его не хватает. Нерадивых перевозчиков, кто отключает ГЛОНАСС, сначала нужно штрафовать, а за повторные нарушения лишать лицензии. Этот контроль необходим для качества и безопасности перевозки жителей», — сказал глава региона.

Как отмечалось, нередко складывается ситуация, когда частные перевозчики умышленно отключают систему при выходе на маршрут, чтобы ситуационный центр муниципалитета не мог контролировать их работу. Губернатор дал поручение подготовить документы для внесения изменений в краевое законодательство, что позволит муниципалитетам самостоятельно штрафовать недобросовестных перевозчиков.