Барнаул, , 10:24 — REGNUM Барнаул сегодня, 2 марта, встречает главу российского правительства Михаила Мишустина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в данный момент он находится в средней общеобразовательной школе №53, где будет общаться с педагогами, в том числе — с участниками программы «Земский учитель». Помимо всего прочего, планируется осудить с родителями вопрос организации горячего питания для учеников.

Также Михаил Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий и встретиться с промышленниками. А позднее — проведёт рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин намерен посетить все 10 проблемных регионов, для которых российское правительство подготовило индивидуальные программы развития.

По предварительной информации, в Алтайском крае глава российского правительства будет только 2 марта, а затем поедет в соседнюю Республику Алтай, где в одном из туристических отелей встретит свой день рождения.

Читайте также: Один Мишустин на «два Алтая»: власти регионов пытаются перехватить повестку

https://regnum.ru/news/society/3202646.html