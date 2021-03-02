Москва, , 10:23 — REGNUM Бывшему главному тренеру ФК «Спартак» Олегу Романцеву провели операцию, сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

По словам Мирзояна, которые приводит РИА Новости, Романцев сам вызвал скорую помощь, когда ему стало плохо.

«Видимо, поставили клапан, сдавило грудь», — сказал председатель комитета.

Он рассказал, что Романцев уже позвонил бывшему футболисту Александру Кокореву и сообщил, что всё нормально.

Экс-тренеру «Спартака» 67 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в реанимацию одной из столичных больниц.

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