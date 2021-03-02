Красноярск, , 10:23 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о сильных морозах.

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта сильный мороз сохранится в северных районах Красноярского края. Столбики термометров на юге Таймырского района опустятся до — 40, — 45 °C. В Эвенкийском районе ожидается — 50, — 55 °C.

В центральных районах Красноярского края 3 марта также прогнозируются морозы. Ночью температура воздуха опустится до — 30, — 35 °C, на севере до — 43 °C.

В горах южных районов края в течение суток местами ожидается сильный снег. На дорогах центральных и южных районов прогнозируется гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле, где 1 марта выпала почти месячная норма осадков, устраняют последствия снежной бури.

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