Пермь, , 10:23 — REGNUM В Перми по решению суда демонтирована незаконно размещенная вышка связи, сообщает пресс-служба мэрии.

На нелегальную вышку сотовой связи по улице Газеты Звезда, 61 жаловались местные жители. Судебные разбирательства длились более года. В итоге суд потребовал от собственника освободить земельный участок, ликвидировав объект.

Ответчик длительное время не исполнял решение суда, поэтому глава администрации Свердловского района города издал распоряжение «О принудительном демонтаже самовольно установленного движимого объекта». Вышку обесточили. В присутствии приставов и полиции произведён демонтаж. Вышка в разобранном виде вывезена подрядчиком на место временного хранения. Бюджетные средства, потраченные на демонтаж, будут взысканы с собственника объекта.