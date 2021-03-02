Москва, , 10:23 — REGNUM Часть прибыли российских банков в 2021 году окажется «бумажной», то есть полученной не за счет новой кредитной деятельности, а за счет частичного роспуска банковских резервов обусловленного укреплением платежеспособности заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Рост банковского сектора, включая его прибыль, может быть обусловлен завершением перехода российских банков, прежде всего, банков системно значимой категории (СЗБ), на стандарты Базеля III и укреплением рыночной дисциплины банков, — сказал Джагитян. — Кроме того, дополнительную прибыль банковскому сектору может принести расширение использования банками так называемого IRB (internal ratings-based)-подхода (подхода к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов), который с начала 2021 г. распространяется также и на формирование резервов на возможные потери по кредитам. Это может снизить нагрузку на капитал банка, увеличив показатель его достаточности, и, соответственно, позволит банкам сформировать дополнительные кредитные активы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ стали чаще выбирать банки, а не МФО.