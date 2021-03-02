Подгорица, , 10:22 — REGNUM В настоящее время в Черногории проживает 63 746 иностранцев, из которых 30 930 получили статус иностранцев с постоянным местом жительства, поскольку они прожили в стране в течение многих лет и являются потенциальными обладателями гражданства, а 32 816 человек получили временный вид на жительство в Черногории, пишет издание Dan.

Премьер-министр Здравко Кривокапич недавно объявил, что большое количество граждан живут в Черногории в течение многих лет и не получили гражданство, и что он скоро предпримет шаги для решения этой проблемы.

Министерство внутренних дел (МВД) пока не знает, какими будут изменения в законе, но они говорят, что 23 февраля у них было около 600 заявок на получение гражданства.

В Черногории есть люди, которые прожили там 20 лет и не приобрели гражданство, большинство из них, как подтверждено Министерством внутренних дел, являются выходцами из Сербии.