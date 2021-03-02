2 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Одному из разрушителей СССР Михаилу Горбачёву исполнилось 90 лет. О нём снимают фильмы, у него берут интервью, и выглядит это печально и странно.

Платон Беседин, , 12:09 — REGNUM В начале февраля отметили 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина. Теперь отмечают 90-летие другого разрушителя — Михаила Горбачёва. Да, они родились с разницей в месяц — в 1931-м. Только ныне Ельцин — в могиле, а Горбачёв жив. О нём снимают фильмы, у него берут интервью. И выглядит это печально и странно.

Горбачёв Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вот, к примеру, Михаил Сергеевич заявляет: «Я вспоминаю середину 80-х годов. Тогда и у нас, и за океаном многие говорили, что в отношениях с США ничего не получится. Но мы возобновили диалог, встретились на высшем уровне — после шестилетнего перерыва — и приняли совместное заявление». Горбачёв вообще очень любит размышлять об умении договариваться. И его ставит себе в заслугу.

Распил Ильшат Мухаметьянов (с) ИА REGNUM

Но, простите, где оно, это умение? Договариваться — значит блюсти интересы двух сторон, когда те способны на компромиссы. В случае же Горбачёва на закате СССР имелись только уступки, подчас скатывающиеся в предательство.

Михаил Горбачев и Борис Ельцин, 1990

Так было в конце 80-х. На Западе вообще мало кто ожидал, что всё случится настолько легко, и Советский Союз совершит суицид в стиле easy. Но тут — «перестройка», а следом — падение Берлинской стены. Москва не только не препятствовала Германии воссоединиться — она тому помогала. Горбачёв, рассчитывавший на щедрую финансовую поддержку ФРГ, зажёг зелёный свет и позаботился, чтобы тот горел ярко. В ноябре 1989 года Берлинская стена пала, а в августе 1991 года пал и Советский Союз.

Как договаривался Горбачёв? Какие преференции для страны выбил? Она погибла, а следом начался беспредел в постсоветских республиках. И пострадали от него, прежде всего, русские люди, когда их преследовали, унижали, убивали даже, а на стенах домов и дверях квартир писали «Убирайтесь отсюда!». Это ваше умение договариваться, Михаил Сергеевич?

Михаил Горбачев и Борис Ельцин

А как быть с нашим военным контингентом? Его просто бросили на произвол. И тысячи танков стояли в степях, а солдаты и офицеры жили в палатках. Это начал Горбачёв, а Ельцин продолжил. Так где отстаивание национальных интересов? Его не было.

Главным своим достижением Горбачёв считает перестройку. За прошедшие 30 лет он так и не пересмотрел своего отношения к ней. Вот что говорит в свежем интервью: «Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, — люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой».

Снос памятника Феликсу Дзержинскому. Москва. 1991

Изменения действительно были необходимы, но не теми методами, не теми способами, которые предложил и реализовал Горбачёв вместе со свитой (часто управлявшей «королём»). И нельзя понять — возможно, и простить тоже — мучений и смертей миллионов людей, остававшихся нищими, спивавшимися, терявшими и работу, и человеческое достоинство, брошенных, униженных, оскорблённых. Но ещё труднее понять и простить последнего генсека, слыша от него о благе перестройки спустя столько лет. Неужели так ничего и не поняли, Михаил Сергеевич?

«Покончили с тоталитарной системой», — говорите вы. Но ведь тоталитаризм может быть разный. Чем этот лучше прежнего? Не знаю, читал ли Горбачёв «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, но англичанин в предисловии к своему роману совершенно точно пишет, что тоталитаризм нового образца не нуждается в полицейских дубинках и слезоточивом газе — он основан на добровольном рабстве, когда рабы счастливы, а роль ограничителей и регуляторов выполняют администрации.

Руины. Родильный дом. Россия

И вот, глядя на то, что Горбачёв сделал тогда, на то, что он говорит сейчас, понимаешь, в чём кроется главная трагедия — к власти в великой, пусть и потрёпанной, измученной стране пришла абсолютная посредственность. Тот, кому и колхоз доверить-то было нельзя. Система сработала так, что пустила на свою верхушку неумного, но очень амбициозного человека, наглостью компенсирующего отсутствие ума. А рядом с ним находились трусы и предатели, сдавшие национальные интересы.

Судя по тому, что говорит сегодня Горбачёв, он так ничего и не понял. И вокруг него вьются новые адепты, бубнящие заскорузлые мантры о тоталитаризме. Но главный вопрос тут, на самом деле, в другом: поняли ли мы сами, что произошло? Дали ли правильные оценки? Не допустим ли мы кошмара в будущем?

Президент США Джордж Буш и Генеральный секретарь ЦК КПСС СССР Михаил Горбачев

Да, можно винить Горбачёва, Ельцина, но делалось всё это с согласия, а подчас и при содействии части населения. Думали о мире равных возможностей? О справедливости и свободе? О джинсах, жвачке и песнях Оззи, несущихся из кабриолета? Но получили несколько иное, а подчас совсем иное. Получили ад, рефреном к которому звучит слоган из рекламы, в которой к окончательному позору снялся Горбачёв (год 1997-й): «Зато у нас есть пицца…»

Ну да, есть. А что ещё? Выводы сделаны? Дай Бог. Иначе картина «Простите» с подписью Горбачёва, проданная на аукционе за 12 миллионов рублей со 120-кратным превышением первоначальной цены, выглядит не просто издёвкой, а злым пророчеством.