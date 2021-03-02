Ташкент, , 10:21 — REGNUM Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатибалди получил первую дозу узбекско-китайской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC2001, сообщили в министерстве инновационного развития Узбекистана.

Глава ведомства Иброхим Абдурахмонов встретился с казахстанским дипломатом 1 марта. Узбекистанский министр рассказал о клинических исследованиях узбекско-китайской вакцины.

Абдурахмонов уточнил, что на сегодняшний день 6836 добровольцев получили первую дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001, 4453 добровольца — вторую дозу, 283 добровольца — третью дозу.

Сатибалди, в свою очередь, пообещал подготовить предложение по организации поставок узбекско-китайской вакцины в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Узбекистане зарегистрировали первую вакцину против коронавируса.

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