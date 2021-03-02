Иерусалим, , 16:03 — REGNUM Пять сотрудников пограничной полиции Израиля получили легкие ранения во время беспорядков, вспыхнувших при попытке арестовать палестинцев, подозреваемых в том, что вечером 1 марта они бросали камни в офицеров в восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Нарушители порядка запускали петарды, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону офицеров, которые отвечали методами разгона беспорядков. Двое офицеров были переведены в медицинский центр Шааре Цедек для лечения, остальным троим была оказана помощь на месте происшествия.

Один подозреваемый, 20 лет, арестован.