Шахты, Ростовская область, , 10:20 — REGNUM В Ростовской области в рамках реализации губернаторского проекта «Народный совет» шахтинские школьные столовые оснастят новым оборудованием. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Оборудование, предназначенное для организации горячего питания учеников, получат 22 образовательных учреждения. Это и посудомоечные машины, и кухонные плиты, и холодильники, и мебель.

Всего в Шахтах обедами обеспечены 11 тыс. 115 ребят, в том числе 9,3 тыс. младшеклассников.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году на организацию горячего питания в школах Ростовской области выделено более 800 млн рублей.