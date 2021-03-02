Майминский район, Алтай, , 10:20 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в январе 2021 года скончались 80-летний мужчина и женщина 84 лет. Оба проживали на территории Майминского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней субтотальной пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в республике с начала пандемии скончались 192 пациента с коронавирусом. В 172 случаях причиной смерти стал COVID-19. Остальные умерли по иным причинам.

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