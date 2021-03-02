Киев, 2 марта 2021, 10:24 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5336 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 2 марта пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 1410 человек, 162 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.
Наибольшее количество заражений выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — 649 и 504 случая соответственно.
За всё время пандемии на Украине выявили 1 млн 357 470 случаев заражения коронавирусом, 26 212 случаев завершились смертельным исходом.
Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 4285 новых случаев заражения SARS-CoV-2.
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Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых медицинских учреждениях Украины персонал отказался прививаться от COVID-19 вакциной Covishield индийского производства.
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