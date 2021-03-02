Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Свердловской области организуют плановую проверку систему оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

Тестирование пройдёт 3 марта 2021 года с 10:40 до 10:43 (время местное) — в это время в городах региона включат электросирены. Ещё в течение одной минуты — с 10:43 до 10:44 — пройдёт проверка перехвата телерадиоэфира.

«В период проведения технической проверки просим жителей не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в МЧС неоднократно предупреждали жителей Свердловской области об аномальных погодных условиях.

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